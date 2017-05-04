Мантуров рассказал, когда состоится первый полет МС-21

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Москва, 4 мая. Новейший российский самолет МС-21, который должен стать конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, через несколько недель впервые будет поднят в воздух. Об этом в четверг заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, речь пока что идет об испытательных полетах. Самолет уже переведен из цеха сборки в летно-испытательное подразделение.

Специалисты отмечают, что при создании самолета использовались композитные материалы. Это позволяет воздушному судну поднимать больший вес, не увеличивая при этом расхода топлива.