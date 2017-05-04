На поиски вертолета Robinson, упавшего в глухих лесах, отправят отряд парашютистов
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Уфа, 4 мая. Пропавший в лесах Башкирии вертолет марки Robinson Р-44 разбился в Белорецком районе республики. Предположительно, три человека, которые находились на борту воздушного судна, погибли.
Как стало известно ФАН, машина упала в лесистой местности, поэтому добраться до места происшествия возможно только по земле. В настоящее время к месту крушения выдвинулись спасательные отряды. Планируется также выброска парашютистов. Сейчас проводится поиск площадки для их приземления. Расстояние от нее до места падения вертолета будет не ближе трех километров.
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