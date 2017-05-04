Алеппо, Латакия, Хомс и Идлиб войдут в зоны деэскалации в Сирии — МИД Турции

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Анкара, 4 мая. Турецкая сторона поддерживает подписание меморандума, посвященного созданию четырех зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявили представители министерства иностранных дел Турции.

Как отметили в Анкаре, вся провинция Идлиб, а также части провинций Алеппо, Латакия и Хомс были включены в зоны безопасности.

Напомним, ранее специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев указал на то, что боевые действия в четырех зонах деэскалации будут прекращены с 6 мая 2017 года.