Алеппо, Латакия, Хомс и Идлиб войдут в зоны деэскалации в Сирии — МИД Турции
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Анкара, 4 мая. Турецкая сторона поддерживает подписание меморандума, посвященного созданию четырех зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявили представители министерства иностранных дел Турции.
Как отметили в Анкаре, вся провинция Идлиб, а также части провинций Алеппо, Латакия и Хомс были включены в зоны безопасности.
Напомним, ранее специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев указал на то, что боевые действия в четырех зонах деэскалации будут прекращены с 6 мая 2017 года.
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