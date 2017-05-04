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Новости Сирии
Сирия: Москва может направить наблюдателей в зоны деэскалации для фиксации нарушений

Сирия: Москва может направить наблюдателей в зоны деэскалации для фиксации нарушений

16:54  4 Мая 2017
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Астана

Астана, 4 мая. Россия готова направить наблюдателей в Сирию для мониторинга соблюдения режима прекращения огня в зонах деэскалации. Об этом сообщил глава делегации РФ на переговорах в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«РФ готова поучаствовать в направлении своих наблюдателей в так называемые полосы безопасности для участия в наблюдении за соблюдением режима прекращения боевых действий, фиксации нарушений», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Лаврентьев заявил, что боевые действия в четырех зонах деэскалации в Сирии должны быть прекращены с субботы, 6 мая. Отметим, что меморандум об их создании также включает положение о безопасных районах вдоль обозначенной территории.

Алексей Громов
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