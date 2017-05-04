Сирия: документ об обмене пленными могут принять на переговорах в Астане 4 мая
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Астана, 4 мая. Глава делегации РФ на сирийских переговорах в Астане Александр Лаврентьев не исключил, что документ о создании группы по обмену пленными в САР могут принять уже сегодня.
Он отметил, что пленарное заседание уже завершилось, однако работа между делегации стран-гарантов продолжается.
«Не исключено, что, может быть, к вечеру удастся все-таки нам еще принять этот документ, очень важный, по созданию рабочей группы по обмену насильственно удерживаемых лиц — это официальное название документа», — подчеркнул дипломат.
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