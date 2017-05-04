Захарова объяснила снос советских памятников в Польше жаждой реванша

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Москва, 4 мая. Рассматриваемая в польском парламенте идея демонтировать мемориалы советским воинам говорит о «жажде реванша», которую испытывают местные элиты, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Так дипломат прокомментировала принятие в Польше поправок к закону о запрете пропаганды коммунизма.

«Сфера действия этого акта распространяется в том числе на расположенные вне захоронения монументы и другие памятные знаки в честь советских воинов», — отметила Захарова.

По мнению спикера МИД РФ, очевиден факт, что в основе такой инициативы идеология, с помощью которой польскому обществу навязывают безальтернативные взгляды, не слишком связанные с исторической правдой. Дипломат подчеркнукла, что польские власти практикуют запретительные методы и отрицают не только подвиг Красной армии, но и свою послевоенную историю.

По словам Марии Захаровой, решение польских властей «попахивает жаждой реванша и непониманием того, к чему это может привести в будущем».