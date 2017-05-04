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Новости Сирии
Сирия: полеты авиации над зонами деэскалации должны быть прекращены

Сирия: полеты авиации над зонами деэскалации должны быть прекращены

17:02  4 Мая 2017
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Сирия: Россия защитит зоны деэскалации от применения боевой авиации

Астана, 4 мая. Россия сделает все возможное, чтобы в зонах деэскалации в Сирии не применялась боевая авиация, заявил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Министерство иностранных дел Сирии заявило о том, что руководство этой страны приветствует договоренности относительно создания зон деэскалации и прекращает полеты своей авиации над ними», — обратил внимание  глава российской делегации на переговорах в Астане.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия выражает уверенность, что после такого заявления Дамаска полеты боевой авиации Сирии и их работа на территории зон деэскалации будут прекращены.

Сирия: Россия защитит зоны деэскалации от применения боевой авиации

Ранее стало известно, что боевые действия в зонах деэскалации в Сирии должны быть прекращены с 6 мая текущего года.

Катерина Тимошенская
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