Стало известно, что грозит Павлюченко за слова об Ари

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Москва, 4 мая. Комитет по этике Российского футбольного союза может выразить порицание нападающему «Урала» Роману Павлюченко за его слова о форварде «Локомотива» Ари. Об этом заявил член комитета Владимир Пильгуй. Кроме того, он сообщил, что ему могут рекомендовать принести извинения футболисту.

Речь идет о призывах Павлюченко депортировать Ари из России после драки в финальном матче Кубка России.

«Если комитет по этике рассмотрит дело Павлюченко, то, скорее всего, выскажет порицание или рекомендует Роману принести извинения. Мы не обладаем карательными функциями, не можем поощрять или наказывать, но высказываем отношение футбольной общественности к происходящему. А наказания — это вотчина контрольно-дисциплинарного комитета РФС», — пояснил он в комментариях RT.

Ранее стало известно, что заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором будет рассмотрен инцидент с дракой на матче, состоится 11 мая. Об этом заявил председатель КДК Артур Григорьянц. Он также уточнил, что дело Павлюченко в обязательном порядке рассмотрит комитет по этике.

