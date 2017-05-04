В Киево-Печерской лавре случайно нашли древнеегипетские мумии и саркофаги

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Киев, 4 мая. В фондохранилище Киево-Печерского заповедника обнаружены уникальные экспонаты, о которых забыли несколько десятков лет назад. Две древнеегипетские мумии и саркофаги нашлись в результате ревизии, которую провели в учреждении. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе украинского министерства культуры. Завтра, 5 мая, состоится представление этих случайных находок.

«Речь идет о нескольких чрезвычайно интересных экспонатах, которые попали в Киев еще на рубеже ХІХ-ХХ веков. Несколько десятков лет эти уникальные предметы забытыми находились в фондохранилище и только теперь были найдены», — уточняет пресс-служба культурного ведомства.

В завтрашнем мероприятии по представлению древней коллекции планирует принять участие министр культуры Евгений Нищук.