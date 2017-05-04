В Астане объявлен срок действия меморандума о зонах деэскалации в Сирии

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Астана, 4 мая. Меморандум о создании в Сирии зон деэскалации подразумевает их работу в течение полугода, говорится в тексте соответствующего документа.

Сегодня в ходе межсирийских переговоров на площадке Астаны под подписан меморандум о создании в САР зон деэскалации, а также безопасных районов у границ с ними. «Создание зон деэскалации и зон безопасности — это временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев», — отмечается в документе. Эти сроки могут быть продлены общим решением стран-гарантов, в число которых входит Россия, Иран и Турция.​