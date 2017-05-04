Жизнь после осады: Дамаск восстанавливает разрушенную террористами инфраструктуру Мадайи

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После выхода боевиков различных террористических группировок из горного курорта Мадайя, что в 45 километрах от Дамаска, в город, наконец, открылась автомобильная дорога. Федеральное агентство новостей публикует видеозапись, которая демонстрирует, как жизнь возвращается в ранее осажденный населенный пункт.

Напомним, в городах Забадани и Мадайе правительственным силам Сирии противостояли запрещенные в Российской Федерации экстремистские группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра». Оба населенных пункта были окружены войсками более двух лет. Однако в середине апреля Дамаск согласился на эвакуацию заблокированных гарнизонов террористов, а также членов их семей в провинцию Идлиб. Всего было выведено порядка 2500 человек.

И вот теперь, после выхода радикальных исламистов, в город проложили автомобильную дорогу, которая связывает Мадайю с остальной Сирией. В населенный пункт уже возвращается жизнь. Видео демонстрирует, как мирные жители и власти населенного пункта занимаются восстановлением жилых домов и государственных учреждений.

Напомним, в Сирии с 2011 года бушует гражданская война — правительству президента Башара Асада активно противостоят как светские, так и исламистские группировки вооруженной оппозиции. Во время конфликта набрала силу группировка «Исламское государство»* (запрещено в РФ), боевикам которой удалось установить контроль над частью территории страны. Жертвами войны, по оценкам правозащитников, стали уже более 230 тысяч человек.

* Организация запрещена на территории РФ.