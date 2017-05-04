Найден упавший в Башкирии вертолет Robinson

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Уфа, 4 мая. Пропавший в лесах Башкирии вертолет марки Robinson, потерпел крушение в Белорецком районе. Как стало известно ФАН, упавший вертолет уже обнаружили, но пока непонятно, спаслись ли люди, непонятен характер повреждений.

Воздушное судно потерпело крушение рядом с Инзером, в данном районе густой лес. На место происшествия уже направляются следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее представитель главка МЧС РФ по региону сообщал, что этот вертолет отслеживал положение дел с лесными пожарами в Башкирии. На борту Robinson были три человека.