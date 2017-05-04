Идлиб: «Ан-Нусра» арестовала «грозу танков САА» за курение в неположенном месте

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Идлиб, 4 мая. Боевики «Ан-Нусры» арестовали «умеренного» оппозиционера за нарушение религиозных правил.

Сирийский оппозиционер Сухейль Махмуд по прозвищу «Абу TOW» был известен, как лучший оператор ПТРК американского производства, уничтоживший наибольшее количество бронетехники САА. Долгое время боевик воевал в Латакии, но после тяжелого ранения был доставлен в Идлиб.

Также Махмуд был знаменит своими издевательствами над строгими религиозными правилами джихадистов. После очередного селфи с зажженной сигаретой на фоне знака «Не курить» он был арестован и доставлен в тюрьму террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Соратники «грозы танков» уверены, что оппозиционера уже казнили и тайно захоронили.