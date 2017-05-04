Преступников до 21 года запретят переводить во взрослые колонии в России

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Москва, 4 мая. В России могут запретить переводить малолетних преступников во взрослые колонии, пока им не исполнится 21 год. Соответствующие поправки в настоящий момент обсуждают руководство ФСИН России и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Предлагаемые поправки также дают возможность перевода достигших 18-летия преступников из воспитательных колоний в колонии-поселения при условии наличия у них положительных характеристик.

«У детей просто нет стимула вести себя в колонии хорошо, потому что по достижении определенного возраста они все равно попадают во взрослую колонию с ее правилами и криминальной составляющей», — рассказал газете «Известия» один из разработчиков законопроекта Александр Хинштейн.