Сирия: огонь в зонах деэскалации должен быть полностью прекращен с 6 мая

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Астана, 4 мая. Боевые действия в зонах деэскалации в Сирии должны быть прекращены с 6 мая, заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Лаврентьев указал сроки прекращения боевых действий в зонах деэскалации Сирии, прописанные в соответствующем меморандуме.

«С шестого числа прекратятся все боевые действия на территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами», — подчеркнул спецпредставитель президента России.

Ранее стало известно, что следующий раунд межсирийских переговоров в Астане пройдет в середине июля текущего года. об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.