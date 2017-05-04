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Новости Сирии
Сирия: огонь в зонах деэскалации должен быть полностью прекращен с 6 мая

Сирия: огонь в зонах деэскалации должен быть полностью прекращен с 6 мая

16:37  4 Мая 2017
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Сирия: огонь в зонах деэскалации должен быть полностью прекращен с 6 мая

Астана, 4 мая. Боевые действия в зонах деэскалации в Сирии должны быть прекращены с 6 мая, заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Лаврентьев указал сроки прекращения боевых действий в зонах деэскалации Сирии, прописанные в соответствующем меморандуме.

«С шестого числа прекратятся все боевые действия на территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами», — подчеркнул спецпредставитель президента России.

Сирия: огонь в зонах деэскалации должен быть полностью прекращен с 6 мая

Ранее стало известно, что следующий раунд межсирийских переговоров в Астане пройдет в середине июля текущего года. об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Катерина Тимошенская
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