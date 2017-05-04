Машины вылетели на тротуар и сбили пешеходов в Петербурге: пять человек пострадали

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Санкт-Петербург, 4 мая. Пять человек госпитализировали в результате ДТП на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. Это два пешехода и три человека, находившиеся в столкнувшихся машинах.

Ранее очевидцы сообщили, что на перекрестке улицы Александра Матросова и Большого Сампсониевского проспекта столкнулись два автомобиля. Удар был настолько мощным, что транспортные средства вылетели на тротуар и сбили прохожих.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, с места серьезной аварии госпитализировали пятерых человек. Двух доставили в Мариинскую больницу, двух в Елизаветинскую и еще одного — в больницу Святого Георгия. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.