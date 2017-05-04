EBU решит вопрос о санкциях против России и Украины после «Евровидения»

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Брюссель, 4 мая. Европейский вещательный союз обсудит возможные нарушения при проведении музыкального конкурса «Евровидение—2017», проходящего в Киеве, после его завершения.

В случае нарушения какой-либо вещательной компанией правил музкального конкурса «Евровидение», Европейский вещательный союз рассмотрит санкции уже после мероприятия. Об этом говорится в сообщении EBU. «Согласно обычной процедуре, если обнаружится, что какая-либо вещательная компания нарушила правила конкурса «Евровидение», то это будет обсуждено руководящим комитетом, референс-группой «Евровидения» после окончания конкурса, где будет принято решение о необходимости дальнейших шагов», — отмечается в документе.

Напомним, что ранее глава организационного комитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Европейский вещательный союз не исключает введения санкций в отношении РФ и Украины в связи с нарушением устава «Евровидения».