Сирия сегодня: Дамаск взял под контроль зоны безопасности, вывод боевиков в Хомсе

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Сирия, 4 мая. Асад начинает контролировать ключевые районы республики в политическом и экономическом плане. Прекращение боевых действий в зонах безопасности может наступить с 6 мая. В Хомсе продолжается вывод боевиков. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сирия под контролем Асада

Еще пару дней назад президент России Владимир Путин говорил журналистам об обоюдное желании Москвы и Дамаска создать зоны деэскалации, где не будет работать авиация и где не будет наблюдаться никакой военной активности. Более того, за последние дни он обсудил это с президентом Турции Эрдоганом и президентом США Трампом. Оба вроде как были не против поддержать эту идею.

И вуаля — сегодня в Астане подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции. Предполагается, что эти зоны будут окружены контрольно-пропускными пунктами и будут контролироваться представителями повстанцев и правительственных войск. В качестве наблюдателей могут разместиться и иностранные войска. Как считают в Москве, такой шаг приблизит режим прекращения огня и позволит доставлять гуманитарную помощь.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ФАН эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Евстафьев, эти зоны деэскалации фактически закрепят пространство за Асадом. Это практически вся Сирия, на территории которой возможны экономически осмысленные действия. Таким образом Асад, начинает контролировать ключевые районы республики в политическом и экономическом плане.

Эрдоган остался доволен

В то же время МИД Турции выпустил заявление, в котором подтвердил: в зоны безопасности в Сирии включены вся провинция Идлиб, части провинций Латакия, Алеппо, Хама, Хомс, Даръа, Эль-Кунейтра и пригород Дамаска Восточная Гута. Точные границы зон деэскалации будут определены на следующем заседании рабочей группы с участием стран-гарантов.

Как отмечают эксперты, в последнее время в вопросах по Сирии Эрдоган также стремился к созданию зон безопасности. Благодаря этой мере защита всей северо-западной части Сирии будет находиться в руках Турции. Исключение составит разве что Алеппо.

В то же время спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура поддержал меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии. По его словам, это шаг в правильном направлении и реальное прекращение огня становится вопросом времени. А специальный представитель президента России на переговорах по межсирийскому конфликту в Астане Александр Лаврентьев добавил конкретики: прекращение боевых действий на указанных территориях может наступить с 6 мая.

Обмен пленными

Уже известно, что следующая встреча в Астане по сирийскому урегулированию состоится в середине июля. Перед этим пройдут консультации экспертов в Турции. Об этом заявил глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов — примерно за две недели. Астана обеспечивает прогресс политического урегулирования, а обсуждение этого прогресса состоится уже в Швейцарии. Де Мистура в ближайшее время также объявит о следующем раунде переговоров в Женеве.

К слову, последняя Астана — это не только меморандум о зонах безопасности, но и возможность принятия документа о создании специальной группы. Она будет способствовать обмену насильственно удерживаемыми лицами. По крайней мере, обсуждение между делегациями настраивало на оптимистичный лад в этом отношении.

Новая эвакуация из Аль-Ваара

В Хомсе продолжается вывод боевиков. Во второй половине дня из квартала Аль-Ваар эвакуировали очередную группу радикалов вместе с членами их семей. Они отправились на северо-восток провинции Алеппо, в сторону города Джараблус.

Это уже восьмая группа боевиков, которая вывозится в рамках реализации соглашения о примирении. Оно было достигнуто 13 марта 2017 года. Напомним, операция проходила в соответствии с запланированной программой, ее контролировали как Сирийское общество Красного Полумесяца, так и силы безопасности и российская военная полиция.

В конце апреля из квартала Аль-Ваар были вывезены 460 боевиков вместе с семьями. Тогда же было урегулировано положение сотен других, подписавших соглашение о примирении в соответствии с указом об амнистии.