Стали известны подробности инцидента с пропавшим вертолетом в Башкирии

В закладки

Скопировать

Уфа, 4 мая. Вертолет авиаакомпании «Лайт Эйр» с тремя людьми на борту пропал в Башкирии. Как стало известно ФАН, предварительно воздушное судно пропало в районе поселка Инзер Белорецкого района республики.

Между авиакомпанией и Минлесхозом заключен контракт о мониторинге обстановки по лесным пожарам. После того, как вертолет Robinson Р-44 вовремя не вышел на связь с диспетчерами, началась поисковая операция. «Лайт Эйр» также выслала еще один вертолет для поиска пропавшей машины.