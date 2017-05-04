Делегация России сожалеет о несостоявшейся встрече с сирийской оппозицией в Астане

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Астана, 4 мая. Представители России не встретились на переговорах по Сирии в Астане с сирийской оппозицией. Об этом сообщил глава российской делегации в Астане, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«К сожалению, не состоялась встреча с делегацией оппозиции, хотя было о чем поговорить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что участники астанинских переговоров по урегулированию ситуации в Сирии подписали меморандум о четырех зонах безопасности в САР. Таким образом, Россия, Иран и Турция выступили гарантами мирного процесса. Во время церемонии несколько оппозиционеров покинули зал переговоров, однако большинство представителей оппозиции остались на месте, сообщает Reuters.