Художник Павленский получил политическое убежище во Франции

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Париж, 4 мая. Скандально известный российский художник-акционист Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию, полученную от его адвоката.

В России Павленский является фигурантом уголовного дела, которое возбуждено в отношении него за занесение побоев. Еще в начале текущего года некоторые издания писали о том, что художник вместе со своей гражданской супругой Оксаной Шалыгиной и детьми эмигрировал во Францию, но тогда его адвокат Дмитрий Динзе уверял, что ничего об этом не знает.

Напомним, художник известен в России своими скандальными политическими акциями, которые вызывают противоречивые реакции в обществе.