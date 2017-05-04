Истребители США сопровождали четыре самолета ВКС РФ у берегов Аляски

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Вашингтон, 4 мая. Самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов поднимались в небо для перехвата двух российских многоцелевых истребителей Су-35 и двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 в международном пространстве у Аляски.

По данным Fox News, Пентагон использовал для сопровождения российских самолетов пару F-22. Как сообщает издание, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, при этом они не были вооружены.

Перехват был якобы произведен примерно в 80 км от американского побережья.

Напомним, несколько дней назад в Минобороны США отметили профессионализм летчиков ВКС РФ во время полетов у берегов Аляски. Тогда американские истребители F-22 в течение получаса сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95.