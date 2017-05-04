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Политика
Де Мистура заявил о «решительной поддержке» меморандума о зонах деэскалации в Сирии

Де Мистура заявил о «решительной поддержке» меморандума о зонах деэскалации в Сирии

16:42  4 Мая 2017
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В ООН поддержали подписание меморандума о зонах деэскалации в Сирии

Астана, 4 мая. Подписание меморандума, посвященного созданию четырех зон безопасности на территории Сирийской Арабской Республики, является шагом в правильном направлении. Так считает спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По словам дипломата, Организация Объединенных Наций (ООН) решительно поддерживает данный документ.

«Это шаг в правильном направлении, потому что он продвигает реальную деэскалацию», — отметил де Мистура.

Напомним, ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари указал на то, что Дамаск, Москва и Тегеран обсудят план по созданию зон безопасности.

Алексей Громов
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