Певец Антонов и актер Петренко пополнили черный список украинского «Миротворца»

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Киев, 4 мая. Российский музыкант Юрий Антонов и российский актер Игорь Петренко внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Как заявили представители «Миротворца», Антонов дважды посещал Крым в 2014 году. По их мнению, музыкант таким образом якобы незаконно пересекал границу Украины.

Также в черный список скандального сайта попал и известный российский актер Петренко.

Ранее стало известно, что актер театра и кино Дмитрий Харатьян также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», составив компанию Сергею Шнурову, Юрию Лозе, Валерию Леонтьеву, Ирине Аллегровой и другим российским артистам.