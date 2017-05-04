Певец Антонов и актер Петренко пополнили черный список украинского «Миротворца»
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Киев, 4 мая. Российский музыкант Юрий Антонов и российский актер Игорь Петренко внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Как заявили представители «Миротворца», Антонов дважды посещал Крым в 2014 году. По их мнению, музыкант таким образом якобы незаконно пересекал границу Украины.
Также в черный список скандального сайта попал и известный российский актер Петренко.
Ранее стало известно, что актер театра и кино Дмитрий Харатьян также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», составив компанию Сергею Шнурову, Юрию Лозе, Валерию Леонтьеву, Ирине Аллегровой и другим российским артистам.
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