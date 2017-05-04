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Общество
Певец Антонов и актер Петренко пополнили черный список украинского «Миротворца»

Певец Антонов и актер Петренко пополнили черный список украинского «Миротворца»

17:29  4 Мая 2017
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Певец Антонов и актер Петренко пополнили черный список украинского «Миротворца»

Киев, 4 мая. Российский музыкант Юрий Антонов и российский актер Игорь Петренко внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Как заявили представители «Миротворца», Антонов дважды посещал Крым в 2014 году. По их мнению, музыкант таким образом якобы незаконно пересекал границу Украины. 

Также в черный список скандального сайта попал и известный российский актер Петренко.

Певец Антонов и актер Петренко пополнили черный список украинского «Миротворца»

Ранее стало известно, что актер театра и кино Дмитрий Харатьян также попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», составив компанию Сергею Шнурову, Юрию Лозе, Валерию Леонтьеву, Ирине Аллегровой и другим российским артистам.

#антонов #петренко
Катерина Тимошенская
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