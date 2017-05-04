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Телеведущий CBS может остаться без работы из-за оскорблений Трампа и Путина

Телеведущий CBS может остаться без работы из-за оскорблений Трампа и Путина

16:27  4 Мая 2017
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Телеведущий CBS может остаться без работы из-за оскорблений Трампа и Путина

Вашингтон, 4 мая. Пользователи социальных сетей призывают уволить телеведущего CBS Стивена Кольбера (Stephen Colbert), который оскорбил президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в вечернем выпуске своего шоу.

По словам ведущего, он пришел в ярость от того, как Трамп вел себя на интервью с его коллегой Джоном Дикенсоном, в том числе прервал его раньше положенного времени и также «переименовал» его шоу Face the Nation (Лицо нации) в Deface the Nation (Уродство нации). 

Телеведущий CBS может остаться без работы из-за оскорблений Трампа и Путина

52-летний Кольбер отметил, что его коллега по цеху не реагирует на такие оскорбления, но сам Кольбер не собирается молчать, а затем позволил себе несколько оскорбительных шуток в адрес Трампа, в том числе использовал нецензурные слова.

Помимо этого, в одной из таких шуток он оскорбил и Владимира Путина.

Пользователи Сети были возмущены непрофессиональным поведением ведущего и запустили хэштег #firecolbert.

 

#путин #трамп #шоу #кольбер
Дана Балан
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