Макрон пожаловался в прокуратуру на Ле Пен за распространение слухов об офшорах

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Париж, 4 мая. Представители кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона обратились в прокуратуру в связи с распространением сообщений, порочащих его репутацию, передает Agence France-Presse.

Эммануэль Макрон, прошедший во второй тур президентских выборов во Франции, обратился в суд из-за публикаций в СМИ о якобы имеющихся у него офшорных счетах на Багамских островах. Напомним, что эту тему в ходе дебатов подняла его соперница Марин Ле Пен, выразив надежду на то, что у Макрона таковых счетов нет. В свою очередь лидер движения «Вперед!» назвал слова Ле Пен клеветой, а ее предположения — это тиражирование ложной информации.