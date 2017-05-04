Навальному выдали загранпаспорт для исцеления от слепоты

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Москва, 4 мая. Облитый зеленкой блогер Алексей Навальный получил загранпаспорт после жалобы на потерю зрения и невозможность пройти лечение за границей. По его словам, документы для выезда за пределы РФ он не мог получить в течение пяти лет.

После очередной атаки с зеленкой Навальный получил химический ожог глаза. После этого он рассказал, что лечение он может пройти только за рубежом, но сделать этого не может, не имея загранпаспорта.

При этом, по словам блогера, когда ему поступил звонок из ФМС, то сначала он подумал, что это розыгрыш пранкеров, но все же посетил ведомство и получил паспорт. «Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», — написал он в своем блоге

В выдаче этого документа Навальному отказали летом 2015 года как фигуранту дела «Кировлеса».