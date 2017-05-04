Дамаск показал сокровища сирийского наследия: ФАН публикует видео

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Сирия, Дамаск, 4 мая. В Национальном музее Дамаска состоялась выставка под названием «Сокровища сирийского наследия», которая призвана сохранить, защитить и задокументировать ценности сирийской культуры.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлены археологические ценности. Генеральный директор музея, доктор Мамун Абдель-Карим (Mamoun Abdel-Karim), вернул в страну 89 единиц археологических находок, которые ранее боевики незаконных вооруженных формирований похитили и вывезли за пределы Сирийской Арабской Республики.

Вернуть археологические ценности удалось при активном взаимодействии с Интерполом и ЮНЕСКО. Находки сирийской культуры были изъяты в Ливане. Сегодняшняя выставка в Дамаске призвана защитить и сохранить культурное наследие в сотрудничестве с компетентными органами власти.

Напомним, боевики «Исламского государства»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в Пальмире взорвали фасад римского амфитеатра и колонны тетрапилона. Из 16 их осталось всего четыре.

* Организация запрещена на территории РФ.