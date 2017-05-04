Сирия сегодня: новые «химические» фейки против Асада, зоны безопасности, ОЗХО саботирует расследование в Идлибе

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Сирия сегодня, 4 мая. «Аль-Джазира» готовится выстрелить по Башару Асаду новыми «химическими» фейками; меморандум о зонах безопасности в Идлибе, Восточной Гуте, на севере Хомса и на юге страны начнет действовать в ближайшие сутки; Сергей Лавров упрекнул Запад в попытке «замотать» инцидент с химоружием, Мария Захарова обвинила ОЗХО в нежелании проводить беспристрастное расследование по инциденту в Хан-Шейхуне.

Новые «химические» фейки

Некие стрингеры телеканала «Аль-Джазира» уже заготовили новую порцию фейковых съемок о якобы имевших место химических атаках против мирного населения со стороны правительственных сил в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Источник уточнил, что данные о фейковой съемке «Аль-Джазиры» «подтверждены по нескольким каналам информации».

В конце апреля Организация по запрещению химического оружия, которая ведет расследование химатаки, якобы имевшей место в Идлибе, отказалась возлагать вину за инцидент на какую-либо сторону. В ОЗХО, впрочем, также не предъявив никаких доказательств, заявили, что в Идлибе якобы был использован нервно-паралитический газ зарин.

Пори этом на Западе вину за, возможно, полностью выдуманный инцидент безоговорочно возлагают на правительство Башара Асада.

Зоны безопасности в Сирии

Возможно, в ближайшее время в Сирии произойдет прорыв в деле уменьшения напряженности. Это станет возможным после того, как начнет реализовываться предложение России, которое наша делегация привезла на переговоры по межсирийскому урегулированию, которые проходят в столице Казахстана Астане.

Речь идет о создании четырех зон безопасности в Сирии, меморандум о создании которых уже согласован и, как только что стало известным, подписан.

Как ранее стало известно из информированных источников, Россия предложила создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Предложение вызвало положительный отклик и у вооруженной сирийской оппозиции.

Определение границ зон безопасности займет около двух недель, а документ вступит в силу через сутки после его подписания, то есть, уже в ночь с 5 на 6 мая.

Также, по неподтвержденным данным, в патрулировании зон безопасности, помимо основных гарантов урегулирования в Сирии — России, Турции и Ирана — будут принимать участие контингенты из некоторых других стран.

В крайнем случае, для поддержания безопасности в этих зонах РФ может задействовать свою военную полицию, сообщил один из источников. Напомним, российская военная полиция успешно выполняет задачи по поддержанию безопасности в некоторых районах Сирии, освобожденных от террористов, в частности — в городе Алеппо.

Как считают наблюдатели, создание зон снижения напряженности не только поможет лучше обеспечить безопасность гражданского населения, но и выбьет козыри у тех, кто утверждает, что вооруженные силы Башара Асада якобы ведут боевые действия против мирных жителей.

Вместе с тем, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, создание зон безопасности в Сирии не является отказом от борьбы с терроризмом. В первую очередь речь идет о запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

МИД РФ: Запад пытается «замотать» расследование по химоружию в Идлибе

Запад пытаются «замотать» объективное расследование инцидента в провинции Идлиб, где в городе Хан-Шейхун 4 апреля якобы было применено химоружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

«Мы выразили нашу общую обеспокоенность этим эпизодом», — заявил Лавров, по словам которого, Россия настаивает на профессиональном, тщательном и прозрачном расследовании, в то время, как «западные коллеги» пытаются «замотать» эту тему.

Ранее сообщалось, что РФ призвала западные страны представить доказательства применения химоружия в Сирии, на основании которых американские военные корабли 7 апреля атаковали крылатыми ракетами территорию сирийской правительственной авиабазы в провинции Хомс, откуда якобы была совершена атака с использованием боевых отравляющих веществ.

А был ли зарин

И в продолжение предыдущей темы: Москву крайне тревожит отсутствие реакции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на предложение России направить экспертов в Сирию для расследования эпизода в провинции Идлиб.

Судя по всему, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, блокирование Западом миссии ОЗХО говорит о том, что им просто не нужна правда.

«Тот факт, что наши «западные партнеры» всячески блокируют направление миссии ОЗХО в провинцию Идлиб, убеждает нас, что правда им не нужна», — подчеркнула Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, поспешные выводы о применении химоружия даже без выезда на предполагаемое место атаки «больше похожи на анализ, состряпанный радикалами из сирийской оппозиции».

«Виновных надо искать среди тех, кто заинтересован в эскалации напряженности в Сирии, а сирийское правительство к таковым не относится», — отметила Мария Захарова.

* Организация запрещена на территории РФ.