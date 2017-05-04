Девять детей из Сирии отправятся отдыхать в Крым

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Симферополь, 4 мая. В Крыму подготовили интересную программу для девяти детей из Дамаска, которые скоро отправятся из Москвы в лагерь «Артек». Об этом заявила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Юные сирийцы являются учениками Школы Героев, основанной отцом президента САР Хафезом Асадом для детей, чьи родители погибли за свободу Сирии. Их пригласили посетить Россию члены общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В ходе пресс-конференции Ковитиди заверила, что Крым готов принять сирийских детей и уже составил для них увлекательную программу.

«Они смогут в Крыму ознакомиться не только с уникальным климатом, местами партизанской и боевой славы, но и смогут сами принять участие в интересных мероприятиях», — добавила сенатор.

Ковитиди также передала детям из Сирии личное приветствие главы Крыма Сергея Аксенова, пожелавшего им крепкого здоровья и хорошего настроения.