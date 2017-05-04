Жириновский объяснил Путину, почему всю жизнь провел в оппозиции

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Москва, 4 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета в Кремле решил поговорить о наболевшем. Он обратился к главе государства Владимиру Путину с речью на тему образования.

Глава ЛДПР убежден, что невостребованное образование является хорошей почвой для оппозиционных настроений. Политик заметил, что за примером ходить далеко не нужно, в качестве яркого доказательства он привел самого себя. Полученная Жириновским при обучении в МГУ специализация оказалась не нужна в СССР, поэтому он и ушел в оппозицию. Тем самым была загублена его молодость, подчеркнул в своем проникновенном выступлении Владимир Жириновский.

«Мы оказываем услугу. Готовим специалистов, а они не нужны нашей экономике. Это опять протест», — обрисовал ситуацию лидер ЛДПР, назвав не нужное стране образование издевательством.

«Я с отличием закончил Московский университет, профиль подготовки — не нужен. Вот сейчас он нужен, 50 лет спустя. А я 50 лет в оппозиции в стране», — так коротко рассказал о своей нелегкой судьбе Владимир Жириновский.