Развилка 2017 года: у России есть ресурсы для реализации майских указов

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В этом году исполняется пятилетие майских указов президента России Владимира Путина. Их реализация привела к позитивным изменениям во многих особо чувствительных сферах, однако нерешенных проблем остается еще очень много. Об этом сегодня на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ заявил сам президент.

Позицию главы государства разделяют и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) — коалиции общественно-политических организаций, которые ведут регулярный мониторинг эффективности исполнения майских указов на местном уровне. С 2014 года по решению президента экспертные оценки представителей ОНФ учитываются при оценке полноты выполнения того или иного поручения.

На сегодняшнем совещании эксперты особо отметили, что, несмотря на все усилия властей, система независимой оценки качества (НОК) так и не стала действенным механизмом повышения качества услуг. Так, в ОНФ пришли к выводу, что оценки в системе НОК часто были необъективными и не отражали мнение граждан. Данные официальной статистики часто отличаются от тех, которые ставили россияне в распространяемых ОНФ анкетах.

На заседании Госсовета ОНФ представил отчет по 179 президентским поручениям из 419, которые организация держит на своем контроле. По мнению экспертов, большая часть поручений президента выполнена еще не до конца. Только 35 из них могут быть сняты с контроля как выполненные, 44 поручения — не выполнено. В реализации еще 100 поручений специалисты ОНФ фиксируют положительную динамику, однако качество их исполнения пока оставляет желать лучшего. Президент поддержал критические замечания, озвученные «фронтовиками».

Напомним, что на заседании 2016 года представители ОНФ рекомендовали снять с контроля главы государства в качестве выполненных лишь 24 поручения из 162.

Экономист и политолог Никита Масленников помог Федеральному агентству новостей разобраться, что ждет майские указы в будущем.

«Сегодняшнее заседание, конечно же, знаковое. Президент достаточно жестко высказался о необходимости исполнения майских указов. У него есть для этого все основания. Взять хотя бы программу расселения граждан из ветхого жилья. По данным Счетной палаты, она выполнена лишь на какие-то незначительные проценты. Эксперты ОНФ, как мы видим, привели и другие примеры указов, нуждающихся в доработке», — приводит свою точку зрения Масленников.

Тем не менее также ясно, что в этом году ситуация уже гораздо лучше, чем в 2016-м. «В этом году у нас есть финансовый резерв для того, чтобы существенно поправить положение дел. Ситуация с региональными финансами остается, на мой взгляд, неблагоприятной, но температура несколько потеплела по сравнению с прошлым годом. Число регионов с дефицитом бюджета сократилось на несколько позиций. Их все равно больше пятидесяти, но тем не менее положение дел постепенно выправляется», — отмечает экономист.

Общий консолидированный бюджет РФ по итогам первых четырех месяцев показал небольшой профицит. По разным оценкам, напоминает экономист, госбюджет ожидает поступление нефтегазовых доходов в районе 1–1,5 триллиона рублей. У центральных властей появилась возможность оказать финансовую помощь регионам, а значит, есть возможность ускорить выполнение президентских поручений в 2017 году.

«Возникает, впрочем, вопрос политического выбора. Можно потратить деньги на выполнение майских указов. В целом, это логично с точки зрения выполнения государством своих социальных обязательств перед гражданами РФ. С другой стороны, средства могут быть также потрачены на совершенствование работы механизмом экономического роста. Как показывают апрельские индикаторы, мы столкнулись с некоторым похолоданием общеэкономической конъюнктуры. В частности это видно по динамике индексов в секторе услуг. Пока ситуация не критична, но индикаторы снижаются, указывая на некоторое торможение», — продолжает Масленников.

Сегодняшний день — развилка, которая определит и общеэкономические результаты этого года, и порядок выполнения майских указов. Президенту необходимо будет посмотреть и на реакцию регионов, и на реакцию институтов гражданского общества. В любом случае, в условиях приближающейся избирательной кампании 2018 года выполнение майских указов остается приоритетной целью федеральных и региональных властей. Потому следует ожидать, что после сегодняшнего совещания работа по данному направлению усилится.