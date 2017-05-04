Дамаск призывает ускорить реализацию меморандума о зонах деэскалации в Сирии

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Астана, 4 мая. Власти Сирии намерены в самое ближайшее время обсудить с Россией и Ираном план по созданию арабской республике зон деэскалации. Об этом в четверг заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари, который возглавляет официальную сирийскую делегацию.

«Надеемся, что наши российские и иранские друзья обсудят детали механизма выполнения меморандума о зонах деэскалации с нами как можно скорее», — отметил он, выступая на переговорах в Астане.

Напомним, что речь идет о зонах безопасности в Идлибе, Восточной Гуте и на юге Сирии. Если документ будет утвержден, то вступит в силу уже через сутки, а через две недели будут утверждены границы зон деэскалации.