В США правозащитники требуют отставки замминистра образования из-за «нетолерантности»

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Вашингтон, 4 мая. Американские правозащитные организации потребовали у министра образования США назначить нового заместителя, который будет более толерантным.

Сейчас обязанности заместителя министра образования США временно исполняет Кэндис Джексон, против нее выступили 27 правозащитных организаций. Общественники уверены, что Джексон не подходит для этой должности из-за своих взглядов и высказываний о том, что «политика равных возможностей приводит к дискриминации белых учащихся».

Американские СМИ подтвердили, что ранее Джексон жаловалась на дискриминацию в ее отношении в университете Стэнфорд из-за белого цвета кожи, сообщает RT. Ответ министра образования США на свое письмо правозащитники пока не получили.