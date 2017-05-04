Бездна вкуса: Сурков посмеялся над некрологами в свою честь

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Москва, 4 мая. Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что от души порадовался многочисленным публикациям, в которых его «похоронили» многочисленные недоброжелатели, отреагировавшие на появление фотографии, сделанной перед пресс-конференцией Владимира Путина и Ангелы Меркель — лицо Суркова на фото сочли изможденным, из чего сделали выводы о его смертельной болезни и скорой кончине.

«Здоров, совсем здоров, чего и всем неравнодушным желаю. Ну, может быть, не всем. Хотя ладно, всем, бог с ними», — благодушно отреагировал Сурков в беседе с главным редактором журнала «Русский пионер».

Как заявил помощник президента, многочисленные некрологи по себе он прочел с энтузиазмом.

«Во-первых, впечатлен размахом похоронной процессии. Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен. Приятно удивлен, — с юмором отметил Сурков. — Во-вторых, получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов. Какая живость слога! Что за бездна вкуса и простодушного народного юмора!»

Владислав Сурков отметил, что главным в этой истории считает «общественное неравнодушие».