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Общество
Учитель поблагодарил митрополита Илариона за критику «Матильды»

Учитель поблагодарил митрополита Илариона за критику «Матильды»

19:58  4 Мая 2017
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Учитель поблагодарил митрополита Илариона за критику «Матильды»

Москва, 4 мая. Режиссер Алексей Учитель поблагодарил официального представителя Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Илариона за прямоту и честную оценку фильма «Матильда».

Учитель также подтвердил информацию о том, что митрополит одним из первых посмотрел предварительную версию скандального фильма.

«Владыке кино активно не понравилось, он сказал мне это сразу же после просмотра. Сказал открыто, четко, объяснив, что выступит с этим мнением и публично», — отметил режиссер.

Как ранее сообщало агентство URA.RU митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал фильм Алексея Учителя «Матильда».

#учитель
Алексей Громов
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