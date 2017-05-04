Учитель поблагодарил митрополита Илариона за критику «Матильды»

Москва, 4 мая. Режиссер Алексей Учитель поблагодарил официального представителя Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Илариона за прямоту и честную оценку фильма «Матильда».

Учитель также подтвердил информацию о том, что митрополит одним из первых посмотрел предварительную версию скандального фильма.

«Владыке кино активно не понравилось, он сказал мне это сразу же после просмотра. Сказал открыто, четко, объяснив, что выступит с этим мнением и публично», — отметил режиссер.