Brexit и черные мысли Терезы Мэй: зачем Великобритания планирует напасть на Сирию

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В том случае, если консерваторы одержат победу на парламентских выборах в Великобритании, премьер-министр Тереза Мэй намерена вынести на голосование вопрос о начале военной операции в Сирии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Британская газета Daily Mail сообщила о намерении премьер-министра Терезы Мэй попросить у парламента поддержать бомбардировку Сирии и военную кампанию против вооруженных сил Башара Асада, если тот осуществит «очередную газовую атаку». Британия вновь перенимает политику Соединенных Штатов, которые безосновательно обвинили Асада в использовании в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб химического оружия. Ранее по приказу Трампа американские военные атаковали сирийскую авиабазу «Шайрат» в провинции Хомс, выпустив по правительственному объекту 59 крылатых ракет «Томагавк».

Daily Mail, как и любое пропагандистское западное СМИ, пишет про «шокирующее применение зарина» в Хан-Шейхуне, в результате чего «пострадали 80 мирных жителей». Премьер Великобритании начала открыто угрожать атаками по Сирийской Арабской Республике после того, как британская разведка якобы нашла связь между инцидентом в Идлибе и «двумя сирийскими генералами». Мэй уверена в своих информаторах в правительстве, которые твердят, что сирийский лидер якобы несет ответственность за инцидент с вероятностью в 99,9%. Однако, как и американцы, англичане не предоставляют этих железобетонных доказательств. В том случае, если намеченные на июнь выборы пройдут по плану Мэй, то вопрос об авиаударах по Сирии станет одним из приоритетов внешней политики Великобритании, уверяет автор статьи.

Военный политолог Борис Подопригора в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что заявления британского премьера не несут в себе ничего нового в том плане, что уже долгие годы политика Великобритании тесно соприкасается с мнением Соединенных Штатов.

«Если мы говорим о политике Терезы Мэй, то такого рода инструкции или пожелания пришли из Вашингтона. Я бы не стал характеризовать их политику отдельно, ибо Великобритания практически никогда не шла наперекор США на протяжении всей истории взаимодействия между странами, тем более начиная со второй половины XX века. Существует ли такой план или нет, думаю, не скажет сейчас даже сама Тереза Мэй, потому что слишком неясны перспективы Евросоюза, — комментирует Борис Подопригора. — Давайте дождемся результатов выборов во Франции, а там ситуация прояснится. Кроме того, процесс выхода Великобритании из ЕС обещает быть долгим и очень запутанным. На этом фоне не исключено, что со стороны Лондона будут идти предложения и призывы на то, чтобы в первую очередь отвлечь население от близкой им тематики, связанной с Brexit. Этот факт тоже необходимо учитывать».

Если говорить о будущем Сирии, уверен эксперт, нужно озвучить жесткую правду: если ситуация будет развиваться так, как в последние 1,5-2 года, то, Башар Асад, безусловно, возьмет под контроль всю территорию своей страны. Однако, не исключает Борис Подопригора, если со стороны Запада последует активное применение силы, ситуация станет труднопрогнозируемой, вплоть до военного конфликта с разной степенью участия и России, и США, при непонятной пока роли Турции, но весьма предполагаемом участии Ирана и, соответственно, Израиля.

«Сейчас мы находимся на таком распутье, — подчеркнул военный эксперт. — Если рациональный взгляд на политические процессы возьмет вверх, тогда мы можем ожидать хоть и формальную, но подконтрольность сирийской ситуации Башару Асаду. Но если ситуация превращается в перманентно-турбулентную, то конфликт любого масштаба вполне допустим».