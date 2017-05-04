ДНР требует от Киева допуска своих инспекторов на химпредприятия Донбасса

В закладки

Скопировать

Донецк, 4 мая. Представители ДНР на переговорах в Минске требуют от Киева доступа экспертов на потенциально опасные предприятия, которые находятся на подконтрольных Украине территориях. Об этом заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

«Два месяца мы поднимаем эту тему в Минске. Были представлены риски по Авдеевскому Коксохимическому комбинату, Дзержинскому финольному заводу и другим. Нами было написано письмо координатору о том, что тема экологии на следующем заседании, которое состоится 15 мая, должна быть первой», — пояснила Морозова.

Она также добавила, что власти ДНР неоднократно обращались по этому вопросу в ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, однако до настоящего момента никакой реакции не последовало.

Ранее власти ДНР заявили, что обстрелы ВСУ в Донбассе могут привести к техногенной катастрофе, масштабы которой превзойдут Чернобыльскую трагедию, передает «Утро.Ру».