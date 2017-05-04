Лже-автор «Кунг-фу Панды» проведет два года в тюрьме

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Вашингтон, 4 мая. Суд вынес решение по делу художника Джейми Гордона, который шесть лет вел настоящую войну за авторские права со студией DreamWorks. Он уверял, что стал жертвой обмана, так как компания якобы украла его идею и персонажей мультфильма «Кунг-фу Панда», ставшего невероятно популярным у зрителей. Об этом пишет The Guardian.

Студия категорически отрицала все обвинения и провела собственное расследование, доказав, что Гордон подтасовал данные и воспользовался рисунками, сделанными им на основе фильма «Король лев», а позже стер с компа все улики.

Суд счел доводы DreamWorks убедительными и приговорил художника, который лгал, находясь под присягой, к двум годам тюремного заключения. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 3 млн долларов.