Фонд Победы в Сургуте пожаловался на сокращение спонсорской поддержки

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Сургут, 4 мая. Фронтовики, труженики тыла и узники концлагерей в Сургуте могут остаться без поддержки перед 9 мая.

Расположенный в Сургуте Фонд Победы не смог собрать достаточно денег для оказания помощи ветеранам. Жители города пожертвовали в фонд всего 500 тыс. рублей — это рекордно маленькая сумма. Для сравнения: в середине нулевых годов Фонд Победы собирал к 9 мая несколько миллионов рублей. Эти деньги идут не только на чествования ветеранов, но и на их поддержку. Например, на закупку лекарств для пожилых людей.

«С каждым годом средств все меньше. Спасало, что раньше были юбилейные годы, а сейчас обычный — в этом причина таких скромных пожертвований», — рассказал Ura.ru руководитель Фонда Победы Олег Лапин.