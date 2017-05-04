Привычка отдыхать: Скворцова похвалила россиян за поведение в праздники

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Москва, 4 мая. Россияне стали культурнее отдыхать в праздники, заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова во время заседания Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

«Я могу сказать, что наши люди стали намного культурнее отдыхать, заниматься спортом, кататься на роликах, заниматься игровыми видами спорта», — констатировала она.

По мнению Скворцовой, пьяных драк и аварий в стране становится меньше. Она отметила также сокращение числа обращений в травмпункты в майские праздники.

Ранее стало известно, что в ближайшие выходные москвичей ожидает так называемое «черемуховое похолодание», которое может принести с собой холод, высокую влажность и осадки, вплоть до мокрого снега.