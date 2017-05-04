ДНР эвакуировала из Турции тяжелобольную жительницу Донбасса

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Донецк, 4 мая. Сотрудники МЧС ДНР при поддержке российских коллег эвакуировали из Турции тяжелобольную жительницу Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К нам поступило заявление с просьбой оказать помощь в транспортировке жительницы ДНР из Стамбула в Донецк. У нее в Турции в начале марта 2017 года произошел инсульт, парализовало правую часть тела», — сообщил начальник медслужбы МЧС ДНР Александр Есаков.

Пациентку доставили в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение имени Калинина. В ведомстве отметили, что лечением пациентки занялись лучшие специалисты в области нейрохирургии.