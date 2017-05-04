Ну зачем ты голая: подписчики шокированы фото «опухшей» Волочковой в Instagram

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Москва, 4 мая. Анастасия Волочкова шокировала подписчиков своего Instagram новым фото топлес. Фанаты назвали ее «опухшей» и попросили больше не оголяться.

На снимке балерина позирует в спущенной на бедра сорочке, а грудь прикрывает пушистым котом."Как же я люблю все белоснежное и красивое! И просыпаться я люблю тогда, когда пожелает душа», - написала она в описании к фото.

«Мозги через шпагат вытекли…», «Господи, ну зачем ты голая?…», «А опухшая какая!», — такие нелестные отзывы оставили в комментариях возмущенные подписчики Волочковой.

Как отмечают «Дни.ру», одна из фанаток буквально накинулась на балерину, обвинив в отсутствии всякой морали. «Ну разве могла бы себе позволить такие пошлые фото Майя Плисецкая?», — возмутилась участница обсуждения.