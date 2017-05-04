Twitter признал дыру в безопасности, позволявшую публиковать посты от чужого имени

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Москва, 4 мая. Руководство Twitter признало существование лазейки в системе безопасности, которая позволяла мошенникам публиковать посты от чужого имени.

Twitter поблагодарил Digital Security за обнаружение дыры в системе безопасности системы. Как отмечается, эта лазейка позволяла хакерам от чужого имени без доступа к аккаунту размещать любого рода информацию.

Ошибка была найдена еще в феврале этого года, однако данные о ней были обнародованы спустя несколько месяцев, чтобы руководство соцсети могло устранить ее.

Ранее российские ученые из университета ИТМО раскрыли механизм работы сарафанного радио.