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Twitter признал дыру в безопасности, позволявшую публиковать посты от чужого имени

Twitter признал дыру в безопасности, позволявшую публиковать посты от чужого имени

15:51  4 Мая 2017
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Twitter признал дыру в безопасности, позволявшую публиковать посты от чужого имени

Москва, 4 мая. Руководство Twitter признало существование лазейки в системе безопасности, которая позволяла мошенникам публиковать посты от чужого имени.

Twitter поблагодарил Digital Security за обнаружение дыры в системе безопасности системы. Как отмечается, эта лазейка позволяла хакерам от чужого имени без доступа к аккаунту размещать любого рода информацию. 

Ошибка была найдена еще в феврале этого года, однако данные о ней были обнародованы спустя несколько месяцев, чтобы руководство соцсети могло устранить ее.

Twitter признал дыру в безопасности, позволявшую публиковать посты от чужого имени

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Катерина Тимошенская
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