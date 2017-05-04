Вертолет Robinson пропал в районе лесных пожаров в Башкирии

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Уфа, 4 мая. В Башкирии пропал участвовавший в процессе мониторинга лесопожарной обстановки вертолет марки Robinson. Как рассказали журналистам в ГУ МЧС по республике, на борту воздушного судна находились три человека.

Согласно приведенным данным, вертолет Robinson Р-44 не вышел на связь в положенное время во время полета в Белорецком районе Башкирии. Также было зафиксировано срабатывание маяка об аварийной ситуации.

В настоящее время проводятся поиски вертолета. По некоторым данным, машина пропала в пяти километрах к северо-западу от поселка Дубинино

Воздушное судно является собственностью фирмы «Лайт Эйр».

Напомним, 19 апреля вертолет с туристами был вынужден совершить аварийную посадку в районе Мутновского вулкана.