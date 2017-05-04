ВКС РФ и САА нанесли удары по позициям «Ан-Нусры» около города Латамина

В закладки

Скопировать

Хама, 4 мая. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ обмениваются ударами с боевиками на севере провинции Хама.

Активные военные операции на севере Хамы временно приостановлены, однако стороны продолжают обмениваться ракетными и артиллерийскими ударами. Сирийская армия применила против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) реактивные системы залпового огня, российские летчики нанесли авиаудар по позициям джихадистов на окраине города Латамина.

Сообщается, что накануне исламисты попытались прорваться на юг провинции около города Саламия, нанеся удар по блокпостам САА, защищающим поселок Аль-Сатахьян. Атака захлебнулась через несколько часов, боевики потеряли четыре человека.