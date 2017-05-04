Полыхающая трава остановила движение на трассе Екатеринбург — Курган

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Екатеринбург, 4 мая. Из-за нулевой видимости в результате возгорания травы на 76-км федеральной трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган сотрудники ГИБДД ограничили движение.

На федеральной трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сотрудники ГИБДД устанавливают знаки, которые ограничивают движение. Такая мера была необходима вследствие возгорания травы у дороги, которое сделало видимость дорожного полотна нулевой. ГИБДД распространило информацию о перекрытии дороги для ограничения выезда междугородних автобусов, сообщили в ведомстве, пишет Ura.ru​