Skoda рассекретила рублевые цены на обновленный Rapid

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Прага, 4 мая. Чешский автомобильный концерн Skoda огласил рублевую стоимость на обновленный Rapid.

Обновленный Rapid был представлен в марте этого года на автомобильном салоне в Женеве. Как стало известно, стоимость автомобиля начинается от 604 тыс. рублей.

Автомобиль оснащен усовершенствованной оптикой, новыми бамперами и задними фарами. Любители чешского бренда смогут приобрести авто в коричневом, бежевом, оранжевом, красном, зеленом и желтом цветах. В салоне изменили дверные панели и усовершенствовали дизайн воздуховодов впереди.

Известно, что авто оснащено 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. Кроме того, будет доступна и другая комплектация: с 1,4-литровым турбинным мотором мощностью до 125 лошадиных сил.