Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили перед Днем Победы

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Москва, 4 мая. Правила ношения георгиевских ленточек были ужесточены за несколько дней до празднования Дня Победы. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» разработало новый регламент, в соответствии с которым носить ленточки можно только на лацкане пиджака.

Раньше запрещалось подвязывать ленточки на голову, ниже пояса или в испорченном виде. При этом правила позволяли носить символ Дня Победы на сумке или привязывать его к антенне автомобиля. Теперь же лацкан пиджака является единственным местом, куда можно прикрепить ленточку.