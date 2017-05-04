Собянин назвал сроки реализации программы реновации жилья

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Москва, 4 мая. Реализация программы по сносу старых пятиэтажек в Москве займет не менее 10–15 лет. При этом никто не будет заставлять жителей участвовать в ней. Об этом сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» говорил столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, для расселения дома необходимо будет письменное согласия не менее 70% от общего числа жильцов. В рамках первой программы реновации, которая завершится в следующем году, в российской столице было снесено около 2 тысяч хрущевок.

«Ту программу заявили в 1988 году, 30 лет прошло. Если интерпретировать на сегодняшний объем, то нам понадобится 60 лет? Конечно, мы не допустим, чтобы такая программа так долго реализовывалась. Но 10–15 лет – это минимальный срок, который потребуется», — уточнил мэр.

Напомним, на сегодня существует список из 4566 домов, которые могут войти в программу после голосования.